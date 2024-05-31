Валиева Хуршида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиева Хуршида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев Фанил Расымович

Отец ребёнка: Валиев Расыйм Саматович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фануза Расымовна

Отец ребёнка: Валиев Расыйм Саматович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев Фанис Расимович

Отец ребёнка: Валиев Расыйм Саматович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиев Расыйм Саматович

Смерть
Неизвестно

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