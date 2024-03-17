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Чешков Гаврило Вавилович

Место рождения

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Чешков Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Чешкова Федосья Логиновна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Чешкова Марья Гавриловна

Мать ребёнка: Чешкова Федосья Логиновна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Чешкова Маремьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Чешкова Федосья Логиновна

Смерть
Неизвестно

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