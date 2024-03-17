Чешков Гаврило Вавилович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Чешков Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Чешкова Федосья Логиновна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Чешкова Марья Гавриловна
Мать ребёнка: Чешкова Федосья Логиновна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Чешкова Маремьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Чешкова Федосья Логиновна
Смерть
Неизвестно