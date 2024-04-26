Колосок Оксана Владимировна
Место рожденияБурятская АССР , Прибайкальский р-н , с. Карымск
Дата рождения03.05.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.2010
Сын: Колосок Семён Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.05.2017
Сын: Алекберов Давид Александрович
Отец ребёнка: Алекберов Александр Шавкатович
Рождение ребёнка
05.01.2019
Дочь: Алекберова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Алекберов Александр Шавкатович