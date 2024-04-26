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Колосок Оксана Владимировна

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Место рождения

Бурятская АССР , Прибайкальский р-н , с. Карымск

Дата рождения

03.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алекберов Александр Шавкатович

Рождение ребёнка
15.02.2010

Сын: Колосок Семён Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.05.2017

Сын: Алекберов Давид Александрович

Отец ребёнка: Алекберов Александр Шавкатович

Рождение ребёнка
05.01.2019

Дочь: Алекберова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Алекберов Александр Шавкатович

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