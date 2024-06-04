Фалалеев Ларион (Ларка) Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалалеев Ларион (Ларка) Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

После 1662

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: Сын Вычегжанин Никита (Микитко) Фалелеев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Стерховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Фалалеев Никифор (Микифорко) Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Стерховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Фалалеев Фетка Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Стерховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Фалалеев Михаил (Мишка) Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Стерховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1651

Сын: Фалалеев Григорий Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Стерховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1662
Стерховская, Слободской уезд, Вятская губерния

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