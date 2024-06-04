Фалалеев Ларион (Ларка) Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1615
Дата смертиПосле 1662
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615
Отец: Сын Вычегжанин Никита (Микитко) Фалелеев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Фалалеев Никифор (Микифорко) Ларионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1638
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Фалалеев Михаил (Мишка) Ларионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1651
Сын: Фалалеев Григорий Ларионов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1662