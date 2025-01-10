Сошникова Мария
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Сошников Сергей1903 г.р.
Дети
(Сошникова) Галина (Ангелина)1930 г.р.
Сошников Юрий1932 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сошников Сергей
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сошников Сергей
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Сошникова) Галина (Ангелина)
Отец ребёнка: Сошников Сергей
Рождение ребёнка
1932
Сын: Сошников Юрий
Отец ребёнка: Сошников Сергей
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Сошникова) Маргарита
Отец ребёнка: Сошников Сергей
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сошников Сергей
Смерть
Неизвестно