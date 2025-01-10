Сошникова Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сошникова Мария

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Сошников Сергей1903 г.р.
Дети
(Сошникова) Галина (Ангелина)1930 г.р.
Сошников Юрий1932 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сошников Сергей

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сошников Сергей

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Сошникова) Галина (Ангелина)

Отец ребёнка: Сошников Сергей

Рождение ребёнка
1932

Сын: Сошников Юрий

Отец ребёнка: Сошников Сергей

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Сошникова) Маргарита

Отец ребёнка: Сошников Сергей

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сошников Сергей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.