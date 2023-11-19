Борисова (Тиханычева) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Тиханычева) Клавдия Алексеевна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Около 1998

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Тиханычев Алексей Александрович

Мать: Тиханычева (Баланова) Мария Николаевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Борисов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Прасковья Анатольевна

Отец ребёнка: Борисов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Анатолий

Смерть
Около 1998
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

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