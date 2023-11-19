Борисова (Тиханычева) Клавдия Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиОколо 1998
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Борисов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Прасковья Анатольевна
Отец ребёнка: Борисов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борисов Анатолий
Смерть
Около 1998