Елена Изотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Изотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

После 1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Широков Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1865

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1868

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федоров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1853
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