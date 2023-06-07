Елена Изотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиПосле 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1865
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1868
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федоров
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1853