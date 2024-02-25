Статейкина (Шкребнева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Статейкина (Шкребнева) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Статейкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Статейкин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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