Титишова (Ворошилов) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитишова (Ворошилов) Нина Петровна

Титишова (Ворошилов) Нина Петровна

Место рождения

Баку, Азербайджан

Дата рождения

21.12.1912

Дата смерти

30.03.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титишов Георгий Константинович

Рождение ребёнка
02.10.1944

Дочь: Титишова Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Титишов Георгий Константинович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.03.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.