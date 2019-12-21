Титишова (Ворошилов) Нина Петровна
Место рожденияБаку, Азербайджан
Дата рождения21.12.1912
Дата смерти30.03.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1944
Дочь: Титишова Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Титишов Георгий Константинович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.03.2008