Ишкулова Галима
Место рожденияд.Илькинеево
Дата рождения1890
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишкулов Ямали
д.Илькинеево, Куюргазинского района, БАССР
Смерть
1986
с.Свобода, Куюргазинского района, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Свобода, Куюргазинского района, БАССР