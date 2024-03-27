Ишкулова Галима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишкулова Галима

Место рождения

д.Илькинеево

Дата рождения

1890

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Илькинеево
Рождение ребёнка
03.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишкулов Ямали

д.Илькинеево, Куюргазинского района, БАССР
Смерть
1986
с.Свобода, Куюргазинского района, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Свобода, Куюргазинского района, БАССР
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