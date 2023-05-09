Чернова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Чернов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Чернов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.04.1924

Дочь: Тимонина (Чернова) Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Чернов Сергей

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно

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