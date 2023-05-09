Чернова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Чернов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Чернов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.04.1924
Дочь: Тимонина (Чернова) Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Чернов Сергей
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно