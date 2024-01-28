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Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Кобзар-Положий Иван Деомидович

Мать: Положий Елена Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Положий Агафия

Рождение ребёнка
1828

Сын: Положий Самойло Тимофеевич

Мать ребёнка: Положий Агафия

Рождение ребёнка
1831

Сын: Положий Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Положий Агафия

Рождение ребёнка
1838

Сын: Положий Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Положий Агафия

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Положий) Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Положий Агафия

Бракосочетание
Около 1847

Жена: Терещенко-Положий (Никитенко) Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1850

Дочь: (Кобзар-Положий) Фекла Тимофеевна

Мать ребёнка: Терещенко-Положий (Никитенко) Василиса Ивановна

Смерть
Неизвестно

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