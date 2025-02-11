Петрова (Неладнова) Ефимия Иванова
женский, родилась 1853, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умерла Неизвестно
ОтецНеладнов Иван Иванов1800 г.р.
Супруги
Петров Кузьма Михайлов1853 г.р.
Дети
(Петрова) Марфа Кузьмина01.07.1874 г.р.
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Место
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Рождение
1853
Отец: Неладнов Иван Иванов
Мать: не указана
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
01.11.1870
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1874
Дочь: (Петрова) Марфа Кузьмина
Отец ребёнка: Петров Кузьма Михайлов
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно