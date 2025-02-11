Петрова (Неладнова) Ефимия Иванова 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Петрова (Неладнова) Ефимия Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1853, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умерла Неизвестно

Отец
Неладнов Иван Иванов1800 г.р.
Супруги
Петров Кузьма Михайлов1853 г.р.
Дети
(Петрова) Марфа Кузьмина01.07.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Неладнов Иван Иванов

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
01.11.1870

Муж: Петров Кузьма Михайлов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.07.1874

Дочь: (Петрова) Марфа Кузьмина

Отец ребёнка: Петров Кузьма Михайлов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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