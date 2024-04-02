Филонович Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филонович Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филонович Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филонович Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филонович Владимир Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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