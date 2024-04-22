Фролова (Фролова) Нина
Место рождения
Дата рождения14.04.1918
Дата смерти12.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1918
Отец: Фролов Иван
Мать: Фролова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Орлянский Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шароварин Алексей Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1987