Фролова (Фролова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Фролова) Нина

Место рождения

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

14.04.1918

Дата смерти

12.12.1987

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

1914 г.р.
1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1918

Отец: Фролов Иван

Мать: Фролова Пелагея

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Орлянский Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлянский Григорий Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Шароварин Алексей Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шароварин Алексей Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шароварин Алексей Митрофанович

Смерть
12.12.1987
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