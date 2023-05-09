Попа Олеся Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1973
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1973
Отец: Москалу Василий
Мать: Москалу Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попа Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попа Анна Андреевна
Отец ребёнка: Попа Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попа Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попа Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попа Андрей