Попа Олеся Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попа Олеся Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1973

Отец: Москалу Василий

Мать: Москалу Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попа Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Попа Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попа Анна Андреевна

Отец ребёнка: Попа Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попа Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Попа Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попа Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Попа Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попа Андрей

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