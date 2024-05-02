Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1663 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрат Васильевич

Рождение ребёнка
1692

Сын: Иван Кондратьев

Отец ребёнка: Кондрат Васильевич

Каменка, Плосковская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
1708

Сын: Петр Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондрат Васильевич

Каменка, Плосковская волость, Мышкинский уезд
Смерть
Неизвестно

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