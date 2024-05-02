Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрат Васильевич
Рождение ребёнка
1692
Сын: Иван Кондратьев
Отец ребёнка: Кондрат Васильевич
Рождение ребёнка
1708
Сын: Петр Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондрат Васильевич
Смерть
Неизвестно