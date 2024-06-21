Черников Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черников Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2001 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
27.02.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черникова Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
19.12.2001

Дочь: Черникова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Черникова Светлана Анатольевна

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