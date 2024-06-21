Черников Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черникова Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
19.12.2001
Дочь: Черникова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Черникова Светлана Анатольевна