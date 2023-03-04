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Ерёмин Константин Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ерёмин Ефим Михайлович

Мать: Ерёмина Екатерина Ионина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёмина Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Ерёмина) Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Ерёмина Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: (Ерёмина) Мария Константиновна

Мать ребёнка: Ерёмина Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
15.08.1877 ст.

Дочь: (Ерёмина) Наталия Константиновна

Мать ребёнка: Ерёмина Дарья Михайлова

Смерть
После 1858

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