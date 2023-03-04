Ерёмин Константин Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Ерёмин Ефим Михайлович
Мать: Ерёмина Екатерина Ионина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерёмина Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Ерёмина) Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Ерёмина Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
До 1875
Дочь: (Ерёмина) Мария Константиновна
Мать ребёнка: Ерёмина Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
15.08.1877 ст.
Дочь: (Ерёмина) Наталия Константиновна
Мать ребёнка: Ерёмина Дарья Михайлова
Смерть
После 1858