Захарова (Бабенкова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
11.12.1871 ст.
Отец ребёнка: Захаров Яков Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1883 ст.
Дочь: (Захарова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Захаров Яков Васильевич
Рождение ребёнка
27.08.1885 ст.
Отец ребёнка: Захаров Яков Васильевич
Рождение ребёнка
18.06.1887 ст.
Отец ребёнка: Захаров Яков Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1893 ст.
Дочь: (Захарова) Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Захаров Яков Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1897 ст.
Отец ребёнка: Захаров Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно