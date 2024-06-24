Захарова (Бабенкова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Бабенкова) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
24.01.1871 ст.

Муж: Захаров Яков Васильевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.12.1871 ст.

Сын: Захаров Даниил Яковлевич

Отец ребёнка: Захаров Яков Васильевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1883 ст.

Дочь: (Захарова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Захаров Яков Васильевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1885 ст.

Сын: Захаров Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Захаров Яков Васильевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1887 ст.

Сын: Захаров Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Захаров Яков Васильевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1893 ст.

Дочь: (Захарова) Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Захаров Яков Васильевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1897 ст.

Сын: Захаров Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Захаров Яков Васильевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

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