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Белоус Корнилий Васильевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1879

Отец: Белоус Василий Иванович

Мать: Белоус Ксения Ермолаевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.10.1906

Жена: Белоус Стефанида Сидоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1917

Сын: Белоус Сергей Корнилиевич

Мать ребёнка: Белоус Стефанида Сидоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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