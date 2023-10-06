Белоус Корнилий Васильевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения12.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1879
Отец: Белоус Василий Иванович
Мать: Белоус Ксения Ермолаевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.10.1906
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1917
Сын: Белоус Сергей Корнилиевич
Мать ребёнка: Белоус Стефанида Сидоровна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно