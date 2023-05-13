Нагаев Виталий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрийчук Анна Витальевна
Мать ребёнка: Нагаева (Шарыпова) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нагаева (Шарыпова) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
29.08.1973
Дочь: Крылова Наталья Витальевна
Мать ребёнка: Нагаева (Шарыпова) Валентина Николаевна