Нагаев Виталий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагаев Виталий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрийчук Анна Витальевна

Мать ребёнка: Нагаева (Шарыпова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагаев Роман Витальевич

Мать ребёнка: Нагаева (Шарыпова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
29.08.1973

Дочь: Крылова Наталья Витальевна

Мать ребёнка: Нагаева (Шарыпова) Валентина Николаевна

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