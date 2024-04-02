Неровный Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Неровный Игнатий Игнатьевич
Мать ребёнка: Неровная Мать Игнатия Игнатьевича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неровный Матвей Игнатьевич
Мать ребёнка: Неровная Мать Игнатия Игнатьевича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неровный Моисей Игнатьевич
Мать ребёнка: Неровная Мать Игнатия Игнатьевича
Смерть
Неизвестно