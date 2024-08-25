Бондарева (Попова) Елена Федоровна
Место рождения
Дата рождения17.05.1875
Дата смертиПосле 1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1875
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Бондарева) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Бондарев Федор Фомич
Рождение ребёнка
10.08.1897
Сын: Бондарев Матвей Федорович
Отец ребёнка: Бондарев Федор Фомич
Рождение ребёнка
После 1898
Дочь: Ткаченко (Бондарева) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Бондарев Федор Фомич
Смерть
После 1898