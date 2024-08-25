Бондарева (Попова) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Попова) Елена Федоровна

Место рождения

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

17.05.1875

Дата смерти

После 1898

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1875

Отец: Попов Федор Григорьевич

Мать: Попова (Ершикова) Анастасия Архиповна

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Бондарева) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Бондарев Федор Фомич

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.08.1897

Сын: Бондарев Матвей Федорович

Отец ребёнка: Бондарев Федор Фомич

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
После 1898

Дочь: Ткаченко (Бондарева) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Бондарев Федор Фомич

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1898

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