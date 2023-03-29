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Музалевский Иван Афанасьевич

Место рождения

Тимохина, Мымринская волость, Болховский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимохина, Мымринская волость, Болховский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Музалевский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Музалевская Дарья Козьминична

Романовка, Калужская волость, Новоузенский уезд, Самарская губерния
Смерть
Неизвестно
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