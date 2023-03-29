Музалевский Иван Афанасьевич
Место рожденияТимохина, Мымринская волость, Болховский уезд, Орловская губерния
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Тимохина, Мымринская волость, Болховский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1858
Сын: Музалевский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Музалевская Дарья Козьминична
Романовка, Калужская волость, Новоузенский уезд, Самарская губерния
Смерть
Неизвестно