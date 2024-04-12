Пунин Анна Фадеевна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Васса Фоминична
Отец ребёнка: Пунин Фома Кирианович
Рождение ребёнка
18.07.1846
Дочь: Мария Фоминична
Отец ребёнка: Пунин Фома Кирианович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Феодосия Фоминична
Отец ребёнка: Пунин Фома Кирианович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Пунина Дмитрий Фомич
Отец ребёнка: Пунин Фома Кирианович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Надежда Фоминична
Отец ребёнка: Пунин Фома Кирианович
Смерть
Неизвестно