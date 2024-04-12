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Пунин Анна Фадеевна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Васса Фоминична

Отец ребёнка: Пунин Фома Кирианович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.07.1846

Дочь: Мария Фоминична

Отец ребёнка: Пунин Фома Кирианович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Феодосия Фоминична

Отец ребёнка: Пунин Фома Кирианович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Пунина Дмитрий Фомич

Отец ребёнка: Пунин Фома Кирианович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Надежда Фоминична

Отец ребёнка: Пунин Фома Кирианович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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