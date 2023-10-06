Щербак Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербак Дмитрий Васильевич

Щербак Дмитрий Васильевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.10.1875

Дата смерти

05.12.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1875

Отец: Щербак Василий Матвеевич

Мать: Щербак Ксения Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
05.12.1877
Харьковская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close