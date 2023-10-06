Щербак Дмитрий Васильевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения24.10.1875
Дата смерти05.12.1877
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1875
Отец: Щербак Василий Матвеевич
Мать: Щербак Ксения Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
05.12.1877
Харьковская губерния, Российская империя