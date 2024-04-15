Применко Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрименко Андрей Васильевич

Применко Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1886 ст.

Жена: Применко \\ Котенко Анна Михайловна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F985-M?i=435&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close