Применко Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F985-M?i=435&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно