Бадрина Лида Канстантиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадрина Лида Канстантиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бадрин Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириенко Тамара Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириенко Анатолий Семенович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириенко Семен Михайлович

Смерть
Неизвестно

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