Бадрина Лида Канстантиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бадрин Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириенко Тамара Семеновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириенко Анатолий Семенович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно