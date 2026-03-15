Оборин Ион Ермилович 1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Оборин Ион Ермилович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1864, Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Оборин Ермил Константинович1845 г.р.
Мать
Оборина Евгения ПетроваНеизвестно г.р.
Супруги
Оборина Евдокия ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Оборина) Параскева Ионовна1912 г.р.
Оборин Николай Ионович30.11.1918 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Оборин Ермил Константинович

Мать: Оборина Евгения Петрова

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оборина Евдокия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
С 1873
Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Оборина) Параскева Ионовна

Мать ребёнка: Оборина Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.11.1918

Сын: Оборин Николай Ионович

Мать ребёнка: Оборина Евдокия Дмитриевна

Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край

Смерть
Неизвестно

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