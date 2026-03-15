Оборин Ион Ермилович
мужской, родился 1864, Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецОборин Ермил Константинович1845 г.р.
МатьОборина Евгения ПетроваНеизвестно г.р.
Супруги
Оборина Евдокия ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Оборина) Параскева Ионовна1912 г.р.
Оборин Николай Ионович30.11.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 1873
Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Оборина) Параскева Ионовна
Мать ребёнка: Оборина Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.11.1918
Мать ребёнка: Оборина Евдокия Дмитриевна
Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно