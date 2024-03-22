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Бачило Федор Николаевич

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Бачило Николай Васильевич

Мать: Бачило Юста

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
?.04.1834
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №8
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Бачило Грипина

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
25.10.1850
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №8
Место жительства
?.05.1858
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №8
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бачило Грипина

Смерть
Неизвестно
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