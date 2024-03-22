Бачило Федор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Бачило Николай Васильевич
Мать: Бачило Юста
Место жительства
?.04.1834
дом №8
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Бачило Грипина
Место жительства
25.10.1850
дом №8
Место жительства
?.05.1858
дом №8
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бачило Грипина
Смерть
Неизвестно