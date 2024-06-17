Гуряшина Авдотья Никаноровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гуряшина Авдотья Никаноровна

Автор
НП
Пелех Н.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Гуряшин Матвей Тимофеевич1852 ст. г.р.
Дети
Гуряшин Федор Матвеевич13.02.1878 ст. г.р.
Гуряшина Агриппина Матвеевна21.06.1879 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуряшин Матвей Тимофеевич

Рождение ребёнка
13.02.1878 ст.

Сын: Гуряшин Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Гуряшин Матвей Тимофеевич

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.06.1879 ст.

Дочь: Гуряшина Агриппина Матвеевна

Отец ребёнка: Гуряшин Матвей Тимофеевич

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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