Гуряшина Авдотья Никаноровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Гуряшин Матвей Тимофеевич1852 ст. г.р.
Дети
Гуряшин Федор Матвеевич13.02.1878 ст. г.р.
Гуряшина Агриппина Матвеевна21.06.1879 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1878 ст.
Отец ребёнка: Гуряшин Матвей Тимофеевич
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1879 ст.
Дочь: Гуряшина Агриппина Матвеевна
Отец ребёнка: Гуряшин Матвей Тимофеевич
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно