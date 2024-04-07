Соломонида Родионовна
Место рождения
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Отец: Родион Феоктистович
Мать: Лукерья Степановна
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 12 № после 12 " " глава семьи Феоктист Кузьмич главы семьи 1 сын Родион Феоктистович главы семьи 1 жена Лукерья Степановна 1 сына 1 сын Филипп Родионович главы семьи 2 сын Денис Феокт... Показать все
Смерть
После 1858 ст.