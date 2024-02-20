Марьин Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марьин Степан Степанович
Мать: Марьина Устинья
Рождение ребёнка
10.11.1931
Мать ребёнка: Марьина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марьина Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марьина Клавдия Ивановна
Смерть
Неизвестно
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд Колпинская волость д. Колпны