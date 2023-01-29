Голенков Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенков Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голенкова Ольга Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Проживала: Одесская область, село Майорское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голенкова Вера Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Проживала: Никополь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голенкова Феня Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Проживала: Донецкая обл., город Торез.
Рождение ребёнка
04.04.1926

Дочь: Климова (Голенкова) Зоя Евдокимовна

Мать ребёнка: Мария –

Смерть
Неизвестно

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