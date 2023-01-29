Голенков Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голенкова Ольга Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Проживала: Одесская область, село Майорское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голенкова Вера Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Проживала: Никополь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голенкова Феня Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Проживала: Донецкая обл., город Торез.
Рождение ребёнка
04.04.1926
Дочь: Климова (Голенкова) Зоя Евдокимовна
Мать ребёнка: Мария –
Смерть
Неизвестно