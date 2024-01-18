Карпова Анна Ефимовна
Место рожденияс. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Карпов Ефим Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Щевьева Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Щевьев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
После 1899
Дочь: Щевьева Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Щевьев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Щевьева Домна Алексеевна
Отец ребёнка: Щевьев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Щевьева Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Щевьев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
После 1908
Отец ребёнка: Щевьев Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно