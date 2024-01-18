Карпова Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Анна Ефимовна

Место рождения

с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Карпов Ефим Сидоров

Мать: Щевьева Надежда Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щевьев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Щевьева Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Щевьев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
После 1899

Дочь: Щевьева Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Щевьев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Щевьева Домна Алексеевна

Отец ребёнка: Щевьев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Щевьева Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Щевьев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
После 1908

Сын: Щевьев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Щевьев Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно

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