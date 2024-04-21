Житихин Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Житихин Гурий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1931
Сын: Житихин Венарий
Мать ребёнка: Нина
Рождение ребёнка
1934
Сын: Житихин Станислав
Мать ребёнка: Нина
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Житихина) Вера
Мать ребёнка: Нина
Рождение ребёнка
1942
Сын: Житихин Михаил
Мать ребёнка: Нина
Смерть
Неизвестно