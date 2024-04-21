Житихин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житихин Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ШЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Житихин Гурий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1931

Сын: Житихин Венарий

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
1934

Сын: Житихин Станислав

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Житихина) Вера

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
1942

Сын: Житихин Михаил

Мать ребёнка: Нина

Смерть
Неизвестно

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