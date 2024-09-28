Кузнецов Андриан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения26.08.1832 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1832 ст.
восприемник Афанасий Матвеев кузнецов https://yandex.ru/archive/catalog/d0627a1b-9dae-4f0f-865e-cd44631e4a4e/33 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1129, стр. 33 Метрические ... Показать все
Восприемник
10.01.1866 ст.
Служащій солдатъ - Адріанъ дмитріевъ Кузнецевъ и мѣщанская дѣвица Матрена вѣкторова Ѳедотова https://yandex.ru/archive/catalog/e0faecb3-655d-4c1c-83b1-95e8d99127c7/56?center=2365+1983