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Кузнецов Андриан Дмитриевич

Место рождения

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.08.1832 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1784 г.р.

Мать

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1832 ст.

Отец: Кузнецов Дмитрий Матвеев

Мать: Кузнецова (Денисова) Феодора Козмина

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
восприемник Афанасий Матвеев кузнецов https://yandex.ru/archive/catalog/d0627a1b-9dae-4f0f-865e-cd44631e4a4e/33 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1129, стр. 33 Метрические ... Показать все
Восприемник
10.01.1866 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Служащій солдатъ - Адріанъ дмитріевъ Кузнецевъ и мѣщанская дѣвица Матрена вѣкторова Ѳедотова https://yandex.ru/archive/catalog/e0faecb3-655d-4c1c-83b1-95e8d99127c7/56?center=2365+1983

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