Астафьев Валентин Митрофанович
Место рождения
Дата рождения03.06.1941
Дата смерти16.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева Елена Валентиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.01.2013