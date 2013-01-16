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Астафьев Валентин Митрофанович

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

03.06.1941

Дата смерти

16.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1941

Отец: Астафьев Митрофан Иванович

Мать: Астафьева Мария Степановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева Елена Валентиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.01.2013
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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