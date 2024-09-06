Боровикова (Николаева) Екатерина Степанова
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Николаев Степан Григорьев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1922
Дочь: Воспенникова (Боровикова) Мария Константиновна
Отец ребёнка: Боровиков Константин Федоров
Рождение ребёнка
21.02.1924
Сын: Боровиков Александр Константинович
Отец ребёнка: Боровиков Константин Федоров
Рождение ребёнка
14.12.1928
Рождение ребёнка
23.06.1934
Смерть
1947