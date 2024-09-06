Боровикова (Николаева) Екатерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровикова (Николаева) Екатерина Степанова

Место рождения

Шабаново, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

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Муж

1892 г.р.

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Николаев Степан Григорьев

Мать: скрыто настройками приватности

Шабаново, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровиков Константин Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровиков Константин Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиков Константин Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровиков Константин Федоров

Рождение ребёнка
25.07.1922

Дочь: Воспенникова (Боровикова) Мария Константиновна

Отец ребёнка: Боровиков Константин Федоров

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.02.1924

Сын: Боровиков Александр Константинович

Отец ребёнка: Боровиков Константин Федоров

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровиков Константин Федоров

Рождение ребёнка
23.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровиков Константин Федоров

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1947

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