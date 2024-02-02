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Тараканов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1909

Дата смерти

?.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1909

Отец: Тараканов Михаил

Мать: Тараканова Аграфена

Рождение ребёнка
02.01.1946

Дочь: Шалагина Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Тараканова Нина Илларионовна

Рождение ребёнка
?.07.1949

Дочь: Иванова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Тараканова Нина Илларионовна

Рождение ребёнка
?.07.1953

Дочь: Никонова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Тараканова Нина Илларионовна

Рождение ребёнка
?.09.1956

Сын: Тараканов Алексей (Леонид) Иванович

Мать ребёнка: Тараканова Нина Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова Нина Илларионовна

Смерть
?.06.1982
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