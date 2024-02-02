Тараканов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1909
Дата смерти?.06.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1909
Отец: Тараканов Михаил
Мать: Тараканова Аграфена
Рождение ребёнка
02.01.1946
Дочь: Шалагина Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Тараканова Нина Илларионовна
Рождение ребёнка
?.07.1949
Дочь: Иванова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Тараканова Нина Илларионовна
Рождение ребёнка
?.07.1953
Дочь: Никонова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Тараканова Нина Илларионовна
Рождение ребёнка
?.09.1956
Сын: Тараканов Алексей (Леонид) Иванович
Мать ребёнка: Тараканова Нина Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1982