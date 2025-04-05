Чарушин Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1927
Дата смерти13.04.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1927
Данные сказала Чарушина Кристина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1954
Сын: Чарушин Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Чарушина Лидия Васильевна
Данные сказала Чарушина Кристина Михайловна
Смерть
13.04.1990
Данные сказала Чарушина Кристина Михайловна