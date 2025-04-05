Чарушин Михаил Николаевич 04.07.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чарушин Михаил Николаевич

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

04.07.1927

Дата смерти

13.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1927

Отец: Чарушин Николай Васильевич

Мать: Чарушина Ольга Сергеевна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Данные сказала Чарушина Кристина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чарушина Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
02.06.1954

Сын: Чарушин Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Чарушина Лидия Васильевна

Данные сказала Чарушина Кристина Михайловна
Смерть
13.04.1990
Данные сказала Чарушина Кристина Михайловна

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