Ксения-Аксинья Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения-Аксинья Козминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1886 и 1888

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1886 и 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.07.1909

Муж: Григорий Максимович

Рождение ребёнка
19.10.1909

Сын: Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Максимович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Максимович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1910

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