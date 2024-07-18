Ксения-Аксинья Козминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1886 и 1888
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1886 и 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1909
Муж: Григорий Максимович
Рождение ребёнка
19.10.1909
Сын: Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Максимович
Рождение ребёнка
28.07.1914
Сын: Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Максимович
Смерть
После 1910