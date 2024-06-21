Иванов Валентин Алексеевич 19.12.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Валентин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1936

Отец: Иванов Алексей Яковлевич

Мать: Иванова (Демидова) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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