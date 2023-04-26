Зарецкий Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Зарецкий Иван ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарецкий Юсеф ( Юзеф) Кузмич
Мать ребёнка: Зарецкая (Зарецкая) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
24.02.1924
Дочь: Зарецкая Мария Кузминична
Мать ребёнка: Зарецкая (Зарецкая) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
06.02.1928
Мать ребёнка: Зарецкая (Зарецкая) Евдокия Григорьевна
Смерть
1979