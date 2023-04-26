Зарецкий Кузьма Иванович 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зарецкий Кузьма Иванович

Место рождения

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Зарецкий Иван ?

Мать: не указана

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарецкий Юсеф ( Юзеф) Кузмич

Мать ребёнка: Зарецкая (Зарецкая) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
24.02.1924

Дочь: Зарецкая Мария Кузминична

Мать ребёнка: Зарецкая (Зарецкая) Евдокия Григорьевна

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.02.1928

Сын: Зарецкий Михаил Кузмич

Мать ребёнка: Зарецкая (Зарецкая) Евдокия Григорьевна

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
1979
Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область

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