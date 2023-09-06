Пучков Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1959
Дата смерти?.11.1992
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Пучкова Екатерина
Рождение ребёнка
08.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.11.1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург