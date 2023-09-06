Пучков Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучков Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1959

Дата смерти

?.11.1992

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Пучкова Екатерина

Рождение ребёнка
08.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.11.1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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