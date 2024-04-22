Шишкарева Прасковея Степановна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
19.10.1897 ст.
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Степанович
Рождение ребёнка
29.10.1899
Дочь: Ушакова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ушакова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Степанович
Рождение ребёнка
23.12.1909
Дочь: Ушакова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно