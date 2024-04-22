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Шишкарева Прасковея Степановна

Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1897 ст.

Сын: Ушаков Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Степанович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.10.1899

Дочь: Ушакова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Степанович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ушакова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Степанович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.12.1909

Дочь: Ушакова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Степанович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Сергей Степанович

Смерть
Неизвестно
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