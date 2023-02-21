Стрельникова Наталия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова Наталия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1924

Дата смерти

После ?.05.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После ?.05.1943
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