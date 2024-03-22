Кривенко Вдладимир Онуфревич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривенко Онуфрий Диомидович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1867
Сын: Кривенко Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Кривенко Ефимия Максимовна
Рождение ребёнка
06.07.1886
Сын: Кривенко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Кривенко Ефимия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривенко Климентий Владимирович
Мать ребёнка: Кривенко Ефимия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Владимировна
Мать ребёнка: Кривенко Ефимия Максимовна
Смерть
Неизвестно