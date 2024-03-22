Кривенко Вдладимир Онуфревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко Вдладимир Онуфревич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривенко Онуфрий Диомидович

Мать: скрыто настройками приватности

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Кривенко Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Кривенко Ефимия Максимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1886

Сын: Кривенко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кривенко Ефимия Максимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривенко Климентий Владимирович

Мать ребёнка: Кривенко Ефимия Максимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Владимировна

Мать ребёнка: Кривенко Ефимия Максимовна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область
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