Ефросинья (Афимья) Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Никита Демьянов
Отец ребёнка: Демьян Титов
Рождение ребёнка
1863 ст.
Сын: Иван Демьянов
Отец ребёнка: Демьян Титов
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: Анна Демьянова
Отец ребёнка: Демьян Титов
Рождение ребёнка
1875 ст.
Сын: Мефодий Демьянов
Отец ребёнка: Демьян Титов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демьян Титов
Смерть
Неизвестно