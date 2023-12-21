Ефросинья (Афимья) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья (Афимья) Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Никита Демьянов

Отец ребёнка: Демьян Титов

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Иван Демьянов

Отец ребёнка: Демьян Титов

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Анна Демьянова

Отец ребёнка: Демьян Титов

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Мефодий Демьянов

Отец ребёнка: Демьян Титов

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демьян Титов

Смерть
Неизвестно
Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
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